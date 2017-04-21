ЕС не исключает сотрудничества с азербайджанской "Платформой мира" - Зальбер (эксклюзив)

2017-04-21 14:38 | www.trend.az | 2

БАКУ/Trend/ - ЕС не исключает возможности сотрудничества с азербайджанским проектом мирной платформы между Арменией и Азербайджаном, об этом Trend в пятницу, сказал Представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер, только что, завершивший визит в Азербайджан.

"Деятельность "Платформы мира" между Арменией и Азербайджаном только начинается. В ходе своего визита я встретился с одним из представителей мирной инициативы. Я открыт к сотрудничеству, я буду пытаться лучше понять деятельность платформы и рассмотреть всяческие возможности переговоров и работы с этим проектом. Не исключаю взаимного сотрудничества" - сказал Зальбер.

В декабре прошлого года, по инициативе азербайджанской стороны, была создана платформа мира между Азербайджаном и Арменией, которая будет предпринимать шаги для примирения народов Азербайджана и Армении.

Дипломат отметил, что, в ходе нынешнего визита и проведенных встреч с высшим руководством страны, стороны обсудили последние изменения в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта.

"Думаю, конфликт должен быть решен мирным путем, без использования военной силы, это крайне важно" - сказал Зальбер.

По его словам, ЕС не является прямым посредником в вопросе решения нагорно-карабахского конфликта, но, полностью поддерживает усилия МГ ОБСЕ в этом направлении.

"Несмотря на, критику в адрес деятельности медиаторов, решение должны принимать, непосредственно, стороны конфликта. Международное сообщество может только посоветовать или предложить, но, не может навязать никакого решения. Политическое решение конфликта может быть достигнуто только при соблюдении уважения, к режиму прекращения огня" - сказал дипломат.​

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Касаясь отношений ЕС и Азербайджана, Зальбер отметил, что, безусловно, они находятся на стадии подъема, особенно после совершенного в начале года визита главы дипломатического ведомства ЕС Федерики Могерини в Азербайджан, и договоренностей о заключении новых соглашений, которые сегодня готовятся в Брюсселе.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)