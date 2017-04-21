Замминистра: «Азербайджан опережает Грузию в области туризма по 6 показателям»

2017-04-21 14:29 | www.apa.az | 3

«Соседняя Грузия стала выделяться в последние годы по темпу развития туризма. Вам известно, что граждане около 100 стран, в том числе США, Канады, ЕС могут посещать Грузию без визы. Кроме того, число полетов бюджетных авиакомпаний в Грузию многократно выше, чем в Азербайджане».

Как заявил в интервью АПА-Экономикс замминистра культуры и туризма Назим Самедов, в отчете Всемирного экономического форума за 2017 год «Конкурентоспособность туризма и путешествий» Азербайджан опережает Грузию по 6 показателям. «Туристический оборот Азербайджана и доход от этой сферы выше, чем в Грузии. Однако нас не устраивает уровень обслуживания в нашей стране и уже предприняты меры для решения этих проблем».

Он добавил, что согласно стратегическим показателям, классификацию министерства прошли 28 трехзвездочных и 2 двухзвездочных отеля.

Касаясь дороговизны билетов в Азербайджане, Н.Самедов отметил, что сейчас в Азербайджан летают такие низкобюджетные компании как «Визэйр», «Победа» и «Эйр Арабиа». «Осенью этого года начнет полеты местная низкобюджетная авиакомпания «Бута эйрвейс».

По словам Н.Самедова, в настоящее время в стране наблюдается нехватка мест в отелях всех сегментов. Он добавил, что в Азербайджане нет никакой монополии на туристическую деятельность, организацию экскурсий, аренду автомобилей и другие услуги. Замминистра сообщил, что согласно анализу прошлого года, турист тратит в Азербайджане в среднем 700 долларов. «В эту сумму входит авиабилет, проживание в отеле, питание, шопинг. В среднем туристы останавливаются у нас на 3-4 дня».