Пентагон обвинил Асада во владении химическим оружием

2017-04-21 14:30 | www.apa.az | 2

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что участвующая в гражданской войне в Сирии армия президента Башара Асада по-прежнему обладает химическим оружием, и после удара американских крылатых ракет в ответ на предполагаемое применение смертельного газа передислоцировала свои боевые самолеты.

Как сообщает АПА со ссылкой на Рейтер, в начале апреля американские военные корабли в Средиземном море ударили десятками «Томагавков» по сирийской авиабазе в ответ на химатаку в Идлибе, унесшую жизни 90 человек, в том числе 30 детей. Асад и его союзник Россия отрицают причастность к химической атаке и обвиняют в ней повстанцев.

Пентагон сообщал, что ракетный удар повредил либо уничтожил около 20 процентов действующих сирийских боевых самолётов.

На совместной пресс-конференции с министром обороны Израиля в пятницу журналисты спросили Мэттиса, переместила ли сирийская армия самолёты к российской базе в Латакии.

«Они рассредоточили свои самолёты, в этом нет сомнений. Они перебазировали свои самолёты в последние несколько дней»,- сказал Мэттис.

В 2013 году Сирия обязалась уничтожить химические арсеналы, а Москва вызвалась быть гарантом воплощения этого обещания. Вашингтон обвиняет Кремль в неспособности либо нежелании проконтролировать ликвидацию химического оружия в Сирии. Россия отрицает обвинения.

«В конечном счёте, я могу решительно заявить, что у них (у Дамаска) осталась часть (химического оружия). Это нарушение резолюций Совбеза ООН, и вопрос нужно обсуждать на дипломатическом уровне»,- сказал глава Пентагона.

В среду израильские военные, в свою очередь, выразили уверенность, что у Асада по-прежнему есть несколько тонн химического оружия.

Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) сообщила, что при химатаке в провинции Идлиб 4 апреля использовался зарин либо схожее запрещенное ядовитое вещество.