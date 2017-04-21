Сейран Оганян переезжает в Россию

2017-04-21 14:40 | www.oxu.az | 3

Бывший министр обороны Армении Сейран Оганян на днях отправился в Россию. Сообщается, что он покинул Армению навсегда.

Как передает Oxu.Az, об этом пишет издание Жаманак.

По информации издания, не исключено, что в ходе состоявшихся там встреч Сейран Оганян распрощается с политическими программами Армении и навсегда переберется в Россию, получив там работу.

Отмечается, что экс-министр обороны Армении поддерживает контакты с нынешним главой минобороны России Сергеем Шойгу.

«Оганян может занять руководящий пост в одном из российских военных вузов», - добавляет издание.

Н.О.