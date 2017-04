Ceyran dərisinə yazılmış qədim Tövrat aşkar edilib (FOTO/VİDEO)

2017-04-21 14:49 | www.trend.az | 1

Bakı. Trend:

Türkiyənin Adana vilayətində avtomobildə axtarış aparan polis əməkdaşları ceyran dərisinə yazılmış Tövrat aşkar ediblər.

Trend-in məlumatına görə, tarixi əsər qaçaqmalçılığında şübhəli bilinən 3 nəfər saxlanılıb.

Şübhəlilər ilk ifadələrində əlyazmadan xəbərsiz olduqlarını iddia ediblər.

Tarixi əlyazma Adana Muzey İdarəsinə göndərilib.