В Азербайджане планируется открыть 11 частных и десять общественных пляжей - минкультуры

2017-04-21 14:40 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Некоторые пляжи в Азербайджане не отвечают стандартам, предоставляют низкий уровень услуг и недостаточно соблюдают меры безопасности. Об этом министр культуры и туризма Абульфас Гараев сказал в ходе обсуждений "Плана мероприятий по развитию пляжного туризма в Азербайджане на 2017-2020 годы", говорится в сообщении минкультуры и туризма, распространенном в пятницу.

Как отметил Гараев, подготовлены стандарты пляжного туризма, которые уже представлены для утверждения в Госкомитет по стандартизации, метрологии и патентам.

По словам министра, в рамках реализации Плана мероприятий в этом году планируется открыть по шесть частных и общественных пляжей в Баку, по два частных и общественных пляжа - в Хачмазе, два частных и один общественный пляж - в Лянкяране, по одному частному и общественному пляжу - в Астаре.

Во встрече приняли участие представители министерств экологии и природных ресурсов, юстиции, здравоохранения, МЧС, Бакинской городской исполнительной власти, госкомитетов по имущественным вопросам, градостроительству и архитектуре, стандартизации, метрологии и патентам, а также ОАО «Азерсу», «Азерэнержи» и «Автойол».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 марта подписал распоряжение об утверждении «Плана мероприятий по развитию пляжного туризма в Азербайджане на 2017-2020 годы». Распоряжение подписано с целью более рационального использования азербайджанского сектора Каспийского моря в туристических целях.

Координирующим органом по выполнению Плана мероприятий, утвержденного этим распоряжением, определено министерство культуры и туризма.

В Плане мероприятий отражены работы по совершенствованию правовой базы пляжей, созданию и совершенствованию пляжной инфраструктуры, регулированию работы пляжных операторов, меры по безопасности, охране окружающей среды, созданию информационной базы по пляжам и пропаганде пляжного туризма.

(Текст: Кямаля Сеидова)