Губернатор Квемо Картли может покинуть свой пост

2017-04-21 14:35 | www.apa.az | 3

Губернатор Квемо Картли Паата Хизанашвили может покинуть свой пост.

Как передает АПА со ссылкой на apsny.ge, об этом сообщил сам губернатор. По его словам, обсуждается его переход на другую должность.





«Есть вероятность некоторых изменений, о которых вы скоро узнаете. Я могу перейти на другую должность, но пока ничего не решено», - заявил губернатор Квемо Картли.





Паата Хизанашвили занимает должность губернатора Квемо Картли с декабря 2014 года. Ранее он занимал разные посты в компании Иванишвили «Карту групп».