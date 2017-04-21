Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов
2017-04-21 14:48 | www.apa.az | 3
Сегодня состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Лиги чемпионов.
Как сообщает apasport.az, мероприятие, проведённое в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состояло из двух этапов.
Сперва 4 команды, продолжающие борьбу в самом престижном клубном турнире континента, были разбиты на полуфинальные пары.
Жребий свёл в одну пару два испанских клуба «Реал» и «Атлетико». В полуфинале будет проведено 2 столичных дерби с участием мадридских команд. В другой паре встретятся чемпион Италии «Ювентус» и французский «Монако».
Затем выяснился номинальный хозяин поля в финальном матче, который состоится в Кардиффе (Уэльс). По итогам жеребьёвки им стал победитель пары «Монако» – «Ювентус».
Отметим, что первые матчи 1/2 финала состоятся 2-3-го мая, а ответные встречи 9-10-го мая. Финальная игра турнира будет проведена 3-го июня.
Лига чемпионов
Полуфинал (2-3/9-10-ое мая)
«Реал» (Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)
«Монако» (Франция) – «Ювентус» (Турин, Италия)
Финал (3-е июня)
победитель пары 2 – победитель пары 1