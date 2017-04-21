Состоялась жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов

2017-04-21 14:48 | www.apa.az | 3

Сегодня состоялась жеребьёвка полуфинала и финала Лиги чемпионов.

Как сообщает apasport.az, мероприятие, проведённое в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) состояло из двух этапов.

Сперва 4 команды, продолжающие борьбу в самом престижном клубном турнире континента, были разбиты на полуфинальные пары.

Жребий свёл в одну пару два испанских клуба «Реал» и «Атлетико». В полуфинале будет проведено 2 столичных дерби с участием мадридских команд. В другой паре встретятся чемпион Италии «Ювентус» и французский «Монако».

Затем выяснился номинальный хозяин поля в финальном матче, который состоится в Кардиффе (Уэльс). По итогам жеребьёвки им стал победитель пары «Монако» – «Ювентус».

Отметим, что первые матчи 1/2 финала состоятся 2-3-го мая, а ответные встречи 9-10-го мая. Финальная игра турнира будет проведена 3-го июня.

Лига чемпионов

Полуфинал (2-3/9-10-ое мая)

«Реал» (Мадрид, Испания) – «Атлетико» (Мадрид, Испания)

«Монако» (Франция) – «Ювентус» (Турин, Италия)

Финал (3-е июня)

победитель пары 2 – победитель пары 1