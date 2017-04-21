Президент Узбекистана в мае совершит госвизит в Китай

2017-04-21 14:42 | www.trend.az | 3

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзияев в середине мая совершит государственный визит в Китай, сообщил журналистам в пятницу первый заместитель министра иностранных дел Жавлон Вахабов.

«Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзияева в Китай, запланированный на середину мая, должен открыть новую страницу в отношениях двух стран», - сказал Вахабов.

По словам замминистра, предстоящий визит также позволит вывести уровень всестороннего стратегического партнерства, установленного между Узбекистаном и КНР, на новые горизонты.

«Главный вопрос в повестке дня - обсуждение текущего состояния наших двусторонних отношений в сферах торговли, инвестиций, по ряду вопросов в области безопасности. Будут также затронуты вопросы сотрудничества в сфере культуры и гуманитарного измерения», - сообщил Вахабов.

В ходе визита в Китай планируется подписание большого пакета документов, включая коммерческие контракты и соглашения между хозяйствующими субъектами и предприятиями Узбекистана и Китая.

Программой визита предусмотрены переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, членами Государственного совета КНР, а также руководителями ведущих предприятий и крупных финансово-экономических организаций Китая.

В Пекине президент Узбекистана примет участие в работе форума высокого уровня «Один пояс - один путь», впервые организуемого правительством Китая.

«Эта концепция, выдвинутая руководством КНР четыре года назад, именно здесь, в Средней Азии, целиком и полностью поддержана Узбекистаном», - подчеркнул первый замглавы МИД.

Неотъемлемой частью концепции является программа «Экономический пояс Шелкового пути», которая, по оценке китайской стороны, охватит почти 4,5 миллиарда человек в 65 странах.

«На что мы рассчитываем, принимая участие в этом форуме? Наша главная цель — использовать возможности, потенциал и ресурсы КНР в деле развития торговли, расширения поставок узбекской продукции с высокой добавленной стоимостью в КНР и все расположенные вдоль маршрута «Один пояс - один путь» государства», - сказал Жавлон Вахабов.

(Автор: Демир Азизов)