В Азербайджане реализуется программа развития предпринимательства среди женщин WoWenture (ФОТО)

2017-04-21 14:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане реализуется проект развития предпринимательства среди женщин WoWenture, сообщили Trend Life в пресс-службе WoWoman.

WoWoman – это платформа, созданная для развития женщин, создающая пространство и пути для осуществления их самых необычных и, казалось бы, на первый взгляд, невозможных желаний. Среди проектов платформы особое место занимает WoWenture - программа развития предпринимательства среди женщин. Данный проект дает возможность женщинам, желающим построить собственный бизнес, воплотить свою идею в бизнес и найти инвестиции, а также помогает ознакомиться с реальным ведением бизнеса.

Руководитель проекта Кямала Исмайлова отметила, что уже начат прием заявок на третью часть проекта. “Многие женщины хотят построить свой бизнес, но недостаток знаний и навыков в этой области мешает им. Учитывая это, мы создали программу предпринимательства для женщин и предоставили им возможность обучаться специальным навыкам у профессионалов. Участники смогут ознакомиться с основами ведения бизнеса, вопросами о том, как построить и управлять командой, как вносить свой продукт на рынок, маркетинговые и финансовые аспекты, выступать перед инвесторами, подготавливать финансовый план. В итоге, их проект будет оценен инвестором. Кроме того, в качестве следующего шага мы можем поддержать участников привлечением инвестиций для успешных проектов”, - отметила Исмайлова.

Проект состоит из 4 модулей: Управление персоналом и бизнес; Маркетинг и продажа; Финансы и право; Привлечение инвестиций. В каждом модуле предусмотрено два урока, на втором уроке женщины будут применять навыки, полученные в ходе первого урока, в свои бизнес идеи, а также научатся подготовит план команды, маркетинговый план, финансовый план и презентации для инвесторов.

Подробная информация в http://bit.ly/2psSks3

Email: wowenture.wowoman@gmail.com

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(Автор: Вугар Иманов)