В Баку в квартире обнаружен труп

2017-04-21 14:59 | www.apa.az | 3

В центр управления при кризисных ситуациях Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в одной из квартир в Ясамальском районе Баку за закрытыми дверями находится человек в беспомощном состоянии.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МЧС, на место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники Спасательной службы особого риска МЧС. Они проникли в квартиру и во время осмотра квартиры обнаружили тело Раманова Гумбата Мухаммед оглу (1947 г.р.). Тело было передано по инстанции.