В Баку появится кулинарный оазис - Айлин Сейидова

2017-04-21 14:47 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В древней части Баку – Ичери шехер с 19 по 21 мая состоится первый крупномасштабный фестиваль еды на открытом воздухе Street Food Festival, организованный Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер", первым онлайн-порталом о кулинарии Meal for Real и креативным агентством 404 Found, сообщает Trend Life.

Один из организаторов и идейных вдохновитель Street Food Festival Айлин Сейидова рассказала о создании проекта.

- Как появилась идея создания подобного проекта?

-Еще со студенческих времен, когда я сталкивалась с такими мероприятиями за границей, меня всегда завораживала их атмосфера– непринужденная обстановка, жизнерадостная молодежь, различные развлечения и, конечно же, всевозможные блюда, много вкусной и разнообразной еды, которую невозможно попробовать одновременно в любое другое время. Все это и есть дух настоящего фестиваля уличной еды! Поэтому решила реализовать такой проект в Баку. Мне удалось найти единомышленников - это Лала Гасанова (404 Found), Фархад Пашаев (независимый консультант) и Айсель Гусейнова, с которой мы вместе работаем очень давно, и которая недавно присоединилась к Meal for Real. Нам повезло, что эту инициативу также поддержало руководство Государственного историко-архитектурного заповедника «Ичеришехер» и предоставило нам площадь у ворот "Гоша гала".

- Что можете рассказать о проекте Meal for Real?

- Это онлайн-платформа о кулинарии, объединяющая всю молодежь, страстно увлеченную культурой еды. Но основной ее целью я все-таки считаю пропаганду азербайджанской гастрономии и национальной кухни. А как сделать это быстрее и масштабнее, если не онлайн? Портал и послужил "первым кирпичом" в фестивале уличной еды - так мы смогли влиться в кулинарную жизнь страны.

- Что ожидает гостей фестиваля?

- О, это будет настоящий калейдоскоп кулинарной жизни – более двадцати различных брендов с их уникальными меню и рецептами в формате стрит-фуд, зажигательная музыка, мастер-классы, кулинарные поединки, розыгрыши призов и многое другое. В период с 19 по 21 мая в Ичери шехер появится кулинарный оазис, где каждый найдет для себя нечто интересное и запоминающееся. Проект направлен на пропаганду азербайджанской кухни, причем каждый из рецептов будет интерпретирован в формат on-the-go. Все гости смогут попробовать блюда, как национальной, так и мировой кухни, в совершенно неожиданных форматах. Помимо еды и напитков, посетители также смогут отдохнуть в приятной атмосфере музыки, принять участие в различных соревнованиях и конкурсах. Не буду раскрывать всех секретов, могу сказать лишь одно, если вы любите еду также как люблю ее я – то наш фестиваль, это то, что вы ищете.

Вход на мероприятие свободный. Более подробно на странице Street Food Festival в Facebook https://www.facebook.com/BakuStreetFoodFestival/.

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(Автор: Вугар Иманов)