Уникальное растение, укрепляющее иммунитет (ФОТО)

2017-04-21 14:49 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - Эхинацея – многолетние растение с коротким, имеющим множество тонких корней корневищем. Растение обладает полезными свойствами, помогающими при лечении разнообразных заболеваний. Эхинацея богата биологически активными и различными минеральными веществами, в ней много селена, железа, кальция, калия, марганца, цинка, магния и других, полезных компонентов. Распространено мнение, что препараты на основе эхинацеи повышают иммунитет.

Растение часто применяют в качестве средства, которое оказывает противовоспалительное действие - об этом и многом другом в очередной передаче Рены Байрамгызы "Sağlam Nəsil" ("Здоровое поколение") на Lider TV, сообщили Trend Life в пресс-службе проекта. Передача выходит по субботам в 18:00. Повтор - в 14:00 в воскресенье. Вы можете смотреть спутниковое телевидение Lider TV на следующих частотах: Azerspace 1 46° в.д. Частота (МГц) - 11135, поляризация - H. Скорость поток (SR) - 27500, FEC - 5/6.

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