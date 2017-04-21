Суд оштрафовал AccessBank – ФОТО

2017-04-21 15:15 | www.oxu.az | 3

AccessBank проиграл очередной судебный процесс.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Mediainfo, Ясамальский районный суд принял постановление по исковому заявлению некого Эмина Ахундова против ЗАО Accessbank.

На процессе под председательством судьи Рафаила Алиева требование истца было удовлетворено. Вышеназванный банк был оштрафован на сумму 584,08 долларов США и 30 манатов в пользу истца.

Напомним, что согласно заключению № 17594 от 26 ноября 2016 года Центра судебной экспертизы министерства юстиции, был зафиксирован факт присвоения средств в размере 443,61 доллара США Ахундова Эмина Тофиг оглы со стороны ЗАО «Accessbank».

У.А.