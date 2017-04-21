ЕС не исключает отмену визового режима с Азербайджаном - Зальбер (эксклюзив)

2017-04-21 14:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Возможность введения безвизового режима между ЕС и Азербайджаном не исключена, об этом Trend в пятницу, сказал представитель ЕС по Южному Кавказу Герберт Зальбер, только что, завершивший визит в Азербайджан.

«Однако, прежде, чем безвизовый режим будет достигнут, должно быть, разрешено множество вопросов, в том числе и технического характера. Сторонам предстоит пройти ряд процедур, если, все аспекты будут обговорены и условлены, безвизовый режим между ЕС и Азербайджаном, в принципе, возможен», - сказал представитель ЕС.

Зальбер не назвал точных сроков относительно достижения подобной договоренности.

«О конкретных сроках достижения этой цели пока говорить сложно, стороны еще находятся на самых ранних стадиях рассмотрения подобной возможности, но, эта перспектива не исключается», - сказал Зальбер.

Ранее, официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что отмена виз для граждан Азербайджана является одной из тем сотрудничества между Баку и Брюсселем.

Зальбер назвал отношения между ЕС и Азербайджаном достаточно обширными и разносторонними.

По словам представителя ЕС, двусторонние взаимосвязи находятся на более высоком уровне, чем в предыдущие годы.

«Новое соглашение между двумя сторонами охватит разные аспекты сотрудничества, в том числе, политику, торговлю и энергетику» - сказал Зальбер.

Дипломат выразил надежду на то, что переговоры по новому соглашению будут завершены в текущем году.

«Новое соглашение создаст солидную базу для будущего сотрудничества» - отметил Зальбер.

Совет ЕС 14 ноября выдал мандат Европейской комиссии и высокому представителю по иностранным делам и политике безопасности на ведение переговоров от имени ЕС и его государств-членов по вопросу всеобъемлющего соглашения с Азербайджаном. Новое соглашение должно заменить соглашение о партнерстве и сотрудничестве от 1996 года и должно больше учитывать общие цели и проблемы, с которыми сталкиваются ЕС и Азербайджан сегодня. Соглашение будет отвечать принципам, одобренным в 2015 году в документе института Политики европейского соседства, и предложит обновленную основу для политического диалога и взаимовыгодного сотрудничества между ЕС и Азербайджаном.

Следующий раунд переговоров по новому соглашению состоится в ближайшие дни в Баку.

(Автор: Анаханум Хидаятова. Редактор: Хазар Ахундов)

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