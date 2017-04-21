Başbakan Yıldırım: Milletin zamanını israf etmenin anlamı yok

2017-04-21 15:29 | www.trend.az | 1

Azerbaycan/Bakü/Trend Haber Ajansı Türkiye Masası

Başbakan Binali Yıldırım, Cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. YSK'nın ardından referandumla ilgili Danıştay'a da dava açmaya hazırlanan CHP'ye "Bunlar beyhude gayretlerdir. Milletin zamanını israf etmenin anlamı yoktur. YSK'nın kararı kesindir" yanıtını verdi.

"KARŞILIĞI VERİLİR"

"Tüm terör örgütleri ile mücadele devam ediyor" diyen Yıldırım, Uludere'da 2 askerin şehit olduğunu belirterek, "Karşılığı verildi, gereken yapıldı. Türkiye'nin sınırları dışında da tehdit var olduğu sürece kimden gelirse gelsin bunun karşılığı verilir. Önemli olan hudutlarımızın güvenliğidir" diye konuştu.

"KARAR ABD'NİN"

Rakka operasyonu ile ilgili soru üzerine DEAŞ'a karşı mücadelede tavrın net olduğunu belirten Yıldırım, "Bu şartlar altında karar bizim değil, ABD'nin olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı Trump ile kapsamlı bir görüşme yapacaktır, ona göre hareket edilecektir" dedi.

"BEYHUDE GAYRETLER"

CHP'nin itirazlarının sorulması ve son olarak Danıştay'a yapılacak başvurunun hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Milletin kararını mahkemelerde düzeltmek demokrasinin bir yolu değildir. Ama itiraz hakkını herkse kullanmak isterse buna diyecek bir şeyimiz yoktur. Millet sözünü söylemiştir. Milletin kararına rıza göstermemek demokrasiye gerektiği kadar inanmamak anlamına gelir. Bunlar beyhude gayretlerdir. Milletin zamanını israf etmenin anlamı yoktur. YSK'nın kararı kesindir" diye konuştu.

"TAM BİR KAKAFONİ"

Yıldırım, CHP Milletvekili Deniz Baykal'ın "Maç 2019'da bitecek" şeklindeki açıklamalarının sorulması üzerine, "Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Ana muhalefet ayrı tellerden çalıyor, tam bir kakafoni" yanıtını verdi.