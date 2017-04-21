Муса Панахов назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий

2017-04-21 15:39 | www.apa.az | 3

Муса Панахов назначен заместителем министра транспорта, связи и высоких технологий. По полученной АПА-Экономикс информации, в связи с этим президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение.

Отметим, что в целях усовершенствования структуры государственного управления в Азербайджанской Республике, а также приведения государственной политики и регулирования в сферах транспорта, связи и высоких технологий в соответствие с велением времени и повышения их эффективности 13 февраля президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об объединении Министерства транспорта и Министерства связи и высоких технологий и создании на их основе Министерства транспорта, связи и высоких технологий. Рамин Гулузаде был назначен министром транспорта, связи и высоких технологий.