Польша намерена потребовать расследования авиакатастрофы под Смоленском в Международном суде

2017-04-21 15:52 | www.apa.az | 3

Польша хочет вынести вопрос крушения самолета под Смоленском, на борту которого находился глава государства, на рассмотрение в Международном суде.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт МИД Польши, об этом заявил министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский во время встречи со своим американским коллегой Рексом Тиллерсоном.

«Во время переговоров с Тиллерсоном мы держали в центре внимания вопрос, связанный с авиакатастрофой под Смоленском. Я попросил поддержку. Для возвращения обломков самолета на Россию может оказываться как дипломатическое, так и политическое давление. Кроме того, может оказываться поддержка в правовой плоскости. Мы можем начать наше сотрудничество. Потому что это вопрос мы хотим вынести на рассмотрение в Международном суде», - подчеркнул он.

По словам В.Ващиковского, официальная Москва не объяснила причины авиакатастрофы.