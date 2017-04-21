Асад обвинил США в попытке свержения сирийского правительства

2017-04-21 16:44 | www.apa.az | 3

Президент Сирии Башар Асад считает, что США будут делать все для свержения нынешней власти в его стране.

Как сообщает АПА, об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Их цель — сменить правительство, свергнуть правительство и поставить вместо него своих марионеток, поэтому они будут делать все, чтобы цель оправдывала средства: ни ценностей, ни морали нет. Может случиться все что угодно», — констатировал Асад.

Ранее 21 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил попытки смены сирийского режима. «Я считаю, что это очень серьезная ситуация, потому что теперь уже очевидно, что лживая информация о том, что химическое оружие было применено сирийским правительством, используется для того, чтобы отойти от выполнения резолюции 2254 [Совета Безопасности ООН], которая предусматривает политическое урегулирование с участием всех сирийских сторон, и переключиться на давно вынашиваемую идею смены режима», — отметил он.

Как ракетный удар США по базе Шайрат отразится на международных отношениях

Двумя днями ранее Лавров заявил, что Россия рассматривает инцидент с предполагаемой химической атакой в Хан-Шейхуне как провокацию, направленную на подрыв перемирия и политического процесса в стране.

За неделю до этого президент США Дональд Трамп сказал, что не планирует «входить» в Сирию, несмотря на авиаудар, нанесенный по сирийской военной базе. «Мы не собираемся в Сирию», — заявил Трамп. «Но когда я вижу людей, использующих ужасное, ужасное химическое оружие, и вижу этих прекрасных детей, мертвых, на отцовских руках, или вы видите, как дети задыхаются до смерти...» — сказал он. Также Трамп подверг критике Москву за поддержку Асада. «Если бы Россия не пришла и не поддержала это животное, не было бы сейчас проблемы», — заявил он.

В ответном комментарии МИД Сирии говорилось: «Если вы сами животное, не надо думать, что все остальные такие же».

7 апреля с кораблей ВМС США в Средиземном море был нанесен ракетный удар по аэродрому Шайрат, используемому сирийской правительственной авиацией. По цели было выпущено 58 крылатых ракет.