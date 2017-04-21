Министерство образования: В следующем диагностическом оценивании примут участие 12 тысяч учителей

2017-04-21 17:12 | www.apa.az | 3

Сегодня в Олимпийском спортивном комплексе Барды завершилось начатое 16 апреля диагностическое оценивание учителей.





Как сообщили АПА в министерстве образования, в 5-дневном оценивании приняли участие более 10 тысяч учителей, работающих в государственных общих образовательных учреждениях Агдамского, Физулинского, Бардинского, Тертерского, Лачинского, Ходжавендского и Джабраилского районов.





Очередное диагностическое оценивание, в котором примут участие около 12 тысяч учителей пройдет 25-30 апреля в Олимпийском спортивном комплексе Барды. В оценивании примут участие учителя из общеобразовательных учреждений Мингячевира и Нафталана, Евлахского, Агдашского, Горанбойского, Гёйчайского, а также учителя из общеобразовательных учреждений Кяльбаджарского, Агдамского, Ходжалинского и Лачинского районов.

Информацию о дате и времени экзаменов учителя, которые примут участие в диагностическом оценивании, смогут получить в разделе «Личная страница» на сайте dq.edu.az. Если на этой странице вы заметите несоответствие, то следует обратиться в местные структуры образования.

Согласно результатам диагностической оценки, будет определен уровень знаний и навыков учителей, норма их рабочей нагрузки. В результате будет увеличена их заработная плата и улучшено материальное благосостояние, некоторые учителя будут привлечены к развивающим курсам.