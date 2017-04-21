Минобороны Армении заявило о гибели военнослужащего

2017-04-21 17:16 | www.apa.az | 2

Как сообщает АПА со ссылкой на Кавказский узел, об этом заявил пресс-секретарь Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, инцидент произошел сегодня.

«В одной из воинских частей Вайка в результате огнестрельного ранения скончался военнослужащий-контрактник Нарек Исилов, 1986 года рождения», - сказал А.Ованнисян.

По данным следствия, Нарек Акопян был смертельно ранен около 10.25 по местному времени. «Несовместимое с жизнью огнестрельное ранение Нарек Акопян получил во время сборов в полевом лагере в результате выстрела, произведенного другим служащим контрактной службы во время чистки автомата. Автомат выстрелил вследствие нарушения правил обращения с огнестрельным оружием».

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело.