Айдын Алиев выступил против членства Косово во Всемирной таможенной организации

2017-04-21 17:29 | www.apa.az | 3

В Вене проходит конференция руководителей таможенных служб европейского региона Всемирной таможенной организации (ВТО).

Как сообщили АПА-Экономикс в пресс-службе Государственного таможенного комитета, на мероприятии Азербайджан представляет делегация во главе с председателем ГТК Айдыном Алиевым.

На конференции А.Алиев прокомментировал вопрос принятия Косово в ВТО. А.Алиев еще раз довел до внимания, что Азербайджан тоже столкнулся с проблемой территориальной неприкосновенности, и считает недопустимым обсуждение политических вопросов в ВТО. Было отмечено, что Азербайджан не признает независимость Косово и одностороннее провозглашение независимости противоречит международному праву. Вопрос, связанный с Косово, был обсужден в 2012 году и было принято решение об отклонении членства Косово во Всемирной таможенной организации. В связи с этим азербайджанская сторона не считает нецелесообразным вновь выносить вопрос о членстве на обсуждение.