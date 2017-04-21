В Ереване протестуют торговцы ярмарок

2017-04-21 17:39 | www.apa.az | 3

У здания Правительства Армении царит напряженная ситуация.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, здесь собрались сотни граждан, зарабатывающих на жизнь на ярмарках Еревана. Они требуют разрешить им работать в прежнем режиме. По их словам, налоговые инспекторы их просто терроризируют. Последние, как отмечают участники акции, требуют от них предоставления сведений о том, что они покупают и продают. Инспекторы, создавая атмосферу страха на ярмарках, заставляют их иметь своих бухгалтеров. Участники акции требуют встречи с премьер-министром Армении.

В связи со сложившейся ситуацией Комитет госдоходов Армении выступил с разъяснением. «На днях КГД распространил заявление о том, что в отношении тех, кто пытается обойти закон, гарантирующий равные условия для бизнеса, будут осуществлены широкомасштабные действия. Некоторые СМИ процесс проверок со стороны представителей Комитета, который стартовал на ярмарках в рамках закона, назвали «террором», безосновательно привязав все это к предполагаемому «строительству нового торгового центра» и с именем премьер-министра.

Считаем необходимым подчеркнуть, что проверки со стороны сотрудников КГД ведутся в профилактических целях, и они исходят из той логики, о которой Комитет заранее объявил, обсудив все также с общественными структурами. Люди, работающие на ярмарках, составляют часть бизнес-цепочки, которая должна действовать в поле закона. Четко заметно, что жалобы кем-то направляются. Протестные явления, подстрекаемые исходя из личных интересов, будут безрезультатны. Комитет решительно пойдет до конца», - говорится, в частности, в заявлении.