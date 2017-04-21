Под председательством I вице-президента Азербайджана состоялось итоговое заседание Оргкомитета Игр Исламской Солидарности - ОБНОВЛЕНО

2017-04-21 17:55 | www.apa.az | 3

Под председательством I вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой состоялось итоговое заседание Организационного комитета IV Игр Исламской Солидарности.

Как сообщает АПА, на заседании выступила председатель Организационного комитета IV Игр Исламской Солидарности Мехрибан Алиева.

«До официального открытия IV Игр Исламской Солидарности остается меньше месяца, и сегодня мы проводим итоговое заседание Оргкомитета. Мы должны быть уверены в том, что наша столица полностью готова к открытию и проведению Игр, что все необходимые мероприятия проведены, предприняты нужные шаги, план мероприятий по проведению соревнований выполняется ответственными структурами. В Азербайджане проводятся очень важные крупномасштабные международные мероприятия, и организация каждого такого мероприятия находило самый высокий отклик. Мы с большой ответственностью относимся к каждому взятому на себя обязательству и, заботясь об интересах Азербайджана и его международном имидже, мы стараемся добиться для нашей страны и народа соответствующих достижений», - заявила М.Алиева.

В конце заседания выступили министр молодежи и спорта, главный исполнительный директор оперативного комитета Игр исламской солидарности Азад Рагимов, министр внутренних дел Рамиль Усубов, начальник Особой службы государственной охраны Вагиф Ахундов, министр культуры и туризма Абульфас Гараев, гендиректор Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли. Они рассказали о проведенной работе.

