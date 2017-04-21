В ЮАР автобус со школьниками столкнулся с грузовиком, погибли 20 детей

2017-04-21 18:18 | www.apa.az | 4

Перевозящий школьников автобус столкнулся с грузовиком недалеко от столицы ЮАР Претории, в результате аварии погибли 20 детей.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, инцидент произошел сегодня в 70 километрах от столицы ЮАР.

«Была подтверждена гибель 20 детей», - сообщил агентству представитель скорой помощи Рассел Мейринг.

«Сотрудники скорой помощи приехали на место, где уже находились пожарные службы. Они уже потушили горевший автомобиль, который лежал на боку», - добавил Мейринг. Многие дети не смогли выбраться из автобуса и погибли на месте. Несколько детей получили ранения и были госпитализированы, их число не сообщается. Дальнейшие подробности не сообщаются. По данным агентства Рейтер, в загоревшемся от столкновения автобусе находились 20 детей.

Причина ДТП пока неизвестна.