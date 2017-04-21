Назначен посол мира «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» от Бельгии

2017-04-21 18:23 | www.apa.az | 3

Сегодня сокоординаторы «Платформы Мира между Арменией и Азербайджаном» Сюзан Джагинян и Орхан Набиев встретились с председателем организации «The Caucasus Interface» Мишель Ивором, который также является членом Платформы.

Как сообщили АПА в пресс-службе платформы, на встрече были обсуждены дальнейшие действия платформы.

Сокоординаторы платформы детально ознакомили гостя с нынешней деятельностью и рассказали о будущих планах платформы. В ходе встречи были достигнуты соглашения о взаимном сотрудничестве платформы с организацией «The Caucasus Interface».

В свою очередь господин Ивор позитивно отнёсся к деятельности Платформы, а также пообещал со своей стороны и от лица организации которую он возглавляет, содействовать миротворческой деятельности и мобилизовать свои возможности по этому направлению.

В конце встречи сокоординаторы объявили о назначении Мишеля Ивора послом мира от Бельгии.