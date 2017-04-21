Аллахшукюр Пашазаде встретился с премьер-министром Грузии

2017-04-21 18:47 | www.apa.az | 3

Находящийся с визитом в Грузии председатель Управления мусульман Кавказа, шуйхульислам Аллахшукюр Пашазаде встретился с премьер-министром этой страны Георгием Квирикашвили.

Как сообщает грузинское бюро АПА, в ходе беседы А.Пашазаде отметил, что на протяжении долгих лет находится в дружеских отношениях с Патриархом всея Грузии Илией II.

По его словам, на плечи христианской и исламской религий падает большая ответственность. А.Пашазаде предложил провести в Грузии международную конференцию на тему солидарности исламской и христианской религий.

Г. Квирикашвили отметил, что данная тема актуальна и сказал, что поддержит конференцию. Премьер-министр отметил, что в решении религиозных проблем в Грузии и Азербайджане большую роль сыграл А.Пашазаде.

В ходе беседы также были обсуждены конфликты в регионе.