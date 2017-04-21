Одного из подозреваемых в нападении на стрелковый клуб в Хабаровске задержали

2017-04-21 18:48 | www.apa.az | 2

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на стрелковый клуб в Хабаровске.

Как сообщает АПА со ссылкой на Интерфакс, в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан на съемной квартире один из предполагаемых преступников. При обыске у него обнаружен и изъят боевой автомат с патронами, по предварительным данным, похищенный при нападении на тир.

Расстрелявший посетителей приемной управления ФБС в Хабаровске до этого похитил в стрелковом клубе города карабин и два пистолета, застрелив инструктора, сообщает в пятницу Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Конев А.В. в стрелковом клубе города Хабаровска похитил карабин «Сайга» и два пистолета, предварительно убив инструктора», - заявили «Интерфаксу» в пятницу в ЦОС ФСБ РФ. Там отметили, что после этого Конев совершил нападение на приемную управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

Ранее в пятницу информированный источник сообщил, что правоохранительные органы в Хабаровске расследуют обстоятельства группового налета на местный тир «Хаммер» на Тихоокеанской улице, в результате которого был убит охранник и похищено около 25 единиц огнестрельного оружия - пистолетов и карабинов.

По данным источника, преступников было более десяти человек, приняты активные меры по установлению их личностей и розыску.

Отметим, ранее сообщалось, что около 17 часов по местному времени в приемную УФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный открыл стрельбу по людям. В результате погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей - граждан стран СНГ, второй был ранен. Нападавшего удалось ликвидировать.

Позже ФСБ выяснила, что стрельбу в приемной УФСБ устроил житель Хабаровского края Конев А.В., 1999 г.р., который, возможно, был связан с неонацистской группой.