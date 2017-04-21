МВД Азербайджана: К Исламским играм будет привлечено 12 тысяч полицейских

2017-04-21 19:23 | www.apa.az | 3

К Исламским играм будет привлечено 12 тысяч полицейских.

Как сообщает АПА, об этом сообщил начальник Главного управления общественной безопасности министерства внутренних дел, полковник полиции Огтай Керимов на расширенном коллегиальном заседании в министерстве.

Он довел до внимания, что задачи по организации этого важного международного спортивного мероприятия на высоком уровне выполняются согласно плану.

Было сообщено, что в целом к этому важнейшему международному спортивному мероприятию будут привлечено до 12 тысяч человек личного состава. 252 из них сотрудники - женщины. Согласно проведенным с Оперативным комитетом первичным подсчетам, в контрольно-пропускных пунктах будет установлено 154 аппарата Х-Ray и 286 стационарных металодетекторов. В связи с этим проходят практические тренинги 1800 сотрудников. Работа по безопасности дорожного движения и сопровождению делегаций высокого уровня также находится в центре внимания. Это будут обеспечивать 1200 сотрудников службы дорожного патрулирования на 400 автомобилях специального назначения.

Помимо этого для непрерывного наблюдения на спортивных и других объектах в настоящее время используется 642 камеры видео наблюдения. До 1 мая напротив каждого стационарного металодетектора будет установлены 267 камер видео наблюдения с функцией "распознавания лиц".

В общей сложности на сегодняшний день по республике действуют 12 тысяч камер видео наблюдения в 3.270 точках системы «Безопасный город», а также на частных объектах в автономном режиме работают 100 тысяч камер видео наблюдения.