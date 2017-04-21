В Милли Меджлисе был обсужден документ, который может привести к снижению цен на природный газ

2017-04-21 19:40 | www.apa.az | 4

С участием депутатов, представленных в ряде комитетов Милли Меджлиса, состоялось заседание Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Как сообщили АПА-Экономикс в парламенте, на заседании председатель комитета, заместитель председателя Милли Меджлиса Валех Аскеров прокомментировал пункты соглашения между Госнефтекомпанией Азербайджана и SOCAR Umid Oil and Gaz Limited «О разведке и разработке морского блока в азербайджанском секторе Каспия, в который входят месторождение «Умид» и перспективная структура «Бабек», поступившего в парламент с подписью президента Азербайджана.



Председатель комитета отметил, что целью является удовлетворить спрос местного рынка на нефть и газ за счет деятельности SOCAR, сокращение зависимости от внешнего рынка, обеспечение на внутреннем рынке спроса на природный газ за более низкую цену.

В ходе обсуждений председатель Комитета по аграрной политике Эльдар Ибрагимов, председатель Комитета по труду и социальной политике Хады Раджабли, депутаты Миркязым Казымов, Шамсаддин Гаджиев, Таир Керимли, Бахтияр Алиев, Ильхам Мамедов одобрили законопроект.

После председатель Комитета по природным ресурсам, энергетике и экологии В.Алескеров и член комитета, президент SOCAR Ровнаг Абдуллаев ответили на вопросы, интересующие депутатов.

В конце обсуждений законопроект был рекомендован на пленарное заседание парламента.