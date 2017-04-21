В Сирии уничтожили боевика ИГ, причастного к теракту в Стамбуле

2017-04-21 21:19 | www.apa.az | 5

Боевик группировки "Исламское государство", причастный к теракту в Стамбуле в новогоднюю ночь, уничтожен в Сирии в результате наземной операции.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас.

"Мы можем подтвердить, что 6 апреля Абдуррахман Узбеки, боевик ИГ, убит силами США… Он способствовал крупной атаке на ночной клуб в Стамбуле в канун Нового года", - сказал Томас на брифинге. По его словам, Узбеки занимался вопросами вербовки и переброски иностранных боевиков в ряды ИГ, а также финансированием террористов. Кроме того, он играл "ключевую роль" в проведении террористических операций за пределами Ирака и Сирии, где находится ИГ.

Нападение на ночной клуб Reina в турецком мегаполисе произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь. Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции в районе Эсенюрт в Стамбуле.