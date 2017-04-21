Лавров и Тиллерсон обсудили по телефону Сирию и двусторонние отношения

2017-04-21 22:16 | www.apa.az | 3

Главы внешнеполитических ведомств РФ и США - Сергей Лавров и Рекс Тиллерсон - обсудили по телефону сирийскую тематику и двусторонние отношения.

Как передает АПА, об этом сообщили в российском дипведомстве.

В ходе беседы Лавров выразил сожаление, что США в ОЗХО выступили против инициативы России привлечь в Сирию экспертов, чтобы проверить информацию о применении зарина в Хан-Шейхуне.

«Стороны условились о скорейшем начале работы совместной рабочей группы на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств для поиска путей устранения раздражителей из двусторонних отношений», - гласит сообщение российского ведомства.