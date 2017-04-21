Число жертв протестов в Венесуэле достигло 20 человек

2017-04-21 23:42 | www.apa.az | 2

Не менее 20 человек погибли во время массовых акций протеста в Венесуэле за последние три недели.

Как передает АПА со ссылкой на «Интерфакс», местные стражи порядка во время демонстраций применяли против демонстрантов слезоточивый газ. Протестующие обвинили власти в использовании членов преступных группировок для подавления акций протеста.

Участники демонстраций выступают против лидера страны Николаса Мадуро и требуют полного восстановления прав парламента Венесуэлы, проведения досрочных выборов президента, а также начала процесса восстановления экономики страны.