В Нигерии погибли 30 болелщиков «Манчестер Юнайтед» – ФОТО + ВИДЕО

2017-04-22 00:13 | www.oxu.az | 3

В Нигерии 30 человек погибли из-за падения электрокабеля на крышу футбольного центра, где болельщики клуба «Манчестер Юнайтед» смотрели матч Лиги Европы.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает газета Mirror.

По данным издания, 28 человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Трагедия произошла в городе Калабар. Очевидцы рассказали, что увидели вспышку на трансформаторе, после чего кабель высокого напряжения упал на крышу клуба.

Местные власти назвали произошедшее «ужасной трагедией» и объявили незаконным строительство зданий под линиями высокого напряжения.

«Манчестер Юнайтед» выразил соболезнования родным погибших и пострадавшим. «Наши мысли с фанатами «Юнайтед», их друзьями и семьями», – говорится в сообщении на странице клуба в Twitter.

A.M.