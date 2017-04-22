В Баку состоялась церемония награждения второго Фестиваля буктрейлеров (ФОТО)

2017-04-22 00:36 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Международном центре мугама состоялась церемония награждения победителей второго Фестиваля буктрейлеров, сообщает Trend Life.

Фестиваль, который учрежден известным киноактером Русланом Сабирли, проводится во второй раз, но уже успел завоевать популярность среди молодежи. Ведь проект несет благую миссию – пропаганда книг и их чтения в обществе, поддержка и развитие креативных форм отношения к чтению книг, выявление талантливых и креативных представителей молодежи в сфере кино, развитие буктрейлеров как искусства и направления в бизнесе.

Фестиваль, который прошел под слоганом "Kitabı tanıdın, kitabla tanının!", организован при поддержке министерства культуры и туризма и содействии Международного центра мугама. Фестиваль приурочен ко Всемирному дню книг и авторского права, отмечаемому 23 апреля.

Книга - лучший друг. Как часто мы слышим эти слова? В современной жизни появилось огромное количество всевозможных источников информации, но ничто не может заменить книгу - бесценный дар человечеству. Ведь книга - это целая кладезь знаний, отличных мыслей и добрых советов, источник мудрости и совести, истины и милосердия, гуманизма и доброты, в которой заключен весь необъятный духовный мир человечества и влияющий на формирование нашего мировоззрения. Это стало лейтмотивом вступительной речи Руслана Сабирли.

Почетные гости вечера первый заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Вагиф Алиев, депутат Милли Меджлиса, поэтесса Ганира Пашаева, заслуженные деятели искусств Мушфиг Хатамов, Аяз Салаев и Кянан Мамедов, заслуженная актриса Санубер Искендерли в своих выступлениях отметили важность реализации проекта и пожелали дальнейших творческих успехов талантливой молодежи.

Буктрейлеры - это видеоролики, которые включают в себя самые яркие и узнаваемые моменты книги, визуализируя ее содержание, или короткий фильм о содержании книги, нацеленный на ее продвижение среди читателей. Цель таких роликов – своеобразная реклама новых книг и пропаганда чтения, привлечение внимания к книгам при помощи визуальных средств, характерных для трейлеров к кинофильмам. Такие ролики снимают как к современным книгам, так и к книгам, ставшим литературной классикой.

По условиям оргкомитета фестиваля, буктрейлер должен был получиться лаконичным (максимум 5 минут), интригующим и передавать суть произведения, а главное - заинтересовать читателя книгой. В рамках фестиваля для участников был также проведен мастер-класс известных представителей киноиндустрии страны, а для некоторых буктрейлеров композиторы даже написали новые композиции. Для объективности результатов было проведено тайное голосование, т.е. каждый член жюри выставил свои оценки, при этом другие не знали оценки коллег. Далее оргкомитет, суммировав результаты жюри, выявил победителя и призеров.

Было определено два вторых и три третьих места. Денежные призы за первое, второе и третье места - 1000, 800 (каждый) и 500 (каждый) манатов, соответственно.

В состав жюри вошли - Мушфиг Хатамов (сценарист, кинопродюсер, заслуженный деятель искусств, директор киностудии "Азербайджанфильм"), Ильгар Фахми (поэт, писатель, кинодраматург, секретарь по творческим вопросам Союза писателей Азербайджана), Эльчин Мусаоглу (кинорежиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств, учредитель продюсерского центра “Cinema Evi”), Аяз Салаев (кинорежиссер и киновед, сценарист, телеведущий и киноредактор, педагог, заслуженный деятель искусств), Кянан Мамедов (кинооператор, заслуженный деятель искусств).

Гостям были показаны все буктрейлеры победителя и призеров.

Победителем была названа работа Эльнура Рзаева, который создал буктрейлер на книгу Рамиза Ровшана “Nəfəs” (Дыхание, 2006 год), второе место – Эмин Гасанханзаде (Мушфиг Хан, “O 2”, 2015) и Орхан Адыгезалов (Агшин Йенисей, “Sənə məktub yazıram” (Пишу тебе письмо), 2012), третье – Галиб Мирзалиев (Азер Эльшадоглу, “Gecəqondu insanı” (Ночной человек), 2016), Джавидан Ализаде (Тарана Валид, “İntihar” (Суицид), 2013) и Вели Мамедов (Сахиля Ибрагимова, “Çevriliş” (Переворот), 2014).

Участники фестиваля выразили признательность организаторам за проведение фестиваля и призвали больше уделять внимания книгам.

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(Автор и фото - Вугар Иманов)