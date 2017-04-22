Рамиль Усубов: Лица, склонные к преступлениям и правонарушениям, будут находиться под строгим контролем

2017-04-22 00:43 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Лица, склонные к преступлениям и правонарушениям, будут находиться под строгим контролем.

Об этом в пятницу сказал министр внутренних дел Рамиль Усубов на заключительном заседании Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, прошедшем под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Хочу доложить, что сразу после создания Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 18 сентября 2015 года Организационного комитета по проведению в городе Баку IV Игр исламских солидарности Министерство внутренних дел приступило к серьезной подготовительной работе. Для полного и своевременного выполнения поставленных главой государства задач в министерстве был утвержден и направлен на исполнение специальный план мероприятий", - сказал министр.

Министр отметил, что в целях координации деятельности органов внутренних дел, которые будут привлечены к обеспечению общественного порядка и безопасности накануне и в период Игр, в январе 2017 года был создан Оперативный штаб, а также 15 вспомогательных штабов, охватывающих 30 соревновательных и несоревновательных объектов.

"В целом, численность личного состава, который будет привлечен из органов внутренних дел к этому важному международному мероприятию, составит 12 тысяч человек. Из них 252 наших сотрудника – женщины", - сказал Рамиль Усубов.

Министр сказал, что в марте и апреле текущего года были конкретизированы точки размещения сил и средств по периметру объектов проведения Игр, а также по секторам.

"Проверены контрольно-пропускные пункты, все места несения службы группами специального назначения и инженерно-саперными группами, личному составу разъяснены задачи, проведены учебные тренировки вспомогательных штабов. По предварительным подсчетам, проведенным совместно с Операционным комитетом, на контрольно-пропускных пунктах планируется использовать 154 «Х-RAY» и 286 стационарных металлических детекторов. В связи с этим к практическим занятиям привлечены 1800 сотрудников, которые будут нести службу с использованием специального контрольного оборудования", - сказал министр.

Рамиль Усубов отметил, что в центре внимания также находятся безопасность дорожного движения и другая работа, связанная с сопровождением высокопоставленных делегаций.

" Предстоящие в этом направлении задачи будут выполняться 1200 сотрудниками дорожно-патрульной службы с использованием 400 автомобилей специального назначения. В рамках работы по организации дорожного движения в столице установлены более 8 тысяч новых дорожных знаков и 35 светофоров, более чем на 2,1 миллиона погонных метрах улиц и дорог нанесена разметка. Особое внимание уделено также отбору лиц, управляющих транспортными средствами, привлеченными к перевозке участников соревнований, проверен их профессиональный уровень. В итоге после отбора 158 из 1918 водителей были отстранены, а для водителей, кандидатуры которых утверждены, в марте текущего года были проведены теоретические и практические занятия на основе соответствующей учебной программы. Кроме того, для непрерывного осуществления контроля за общественным порядком в настоящее время в 214 точках вокруг соревновательных и несоревновательных объектов установлены 642 камеры видеонаблюдения. А до 1 мая перед каждым стационарным металлодетектором, применяемым в режиме пропуска, будут установлены 267 камер, выполняющих опознавательную функцию. В целом, сегодня в республике в 3270 точках функционируют 12 тысяч камер системы «Безопасный город», а также еще 100 тысяч работающих в автономном режиме камер видеонаблюдения, относящихся к объектам, находящимся в частной собственности", - сказал Рамиль Усубов.

Министр отметил, что приобретенные благодаря неоценимой поддержке уважаемого Президента накануне первых Европейских игр 3000 радиостанций, 1000 металлодетекторов, 700 планшетов, 500 бортовых компьютеров, 300 видеорегистрационных устройств и 330 маячков «iPatrol», а также 837 служебных автомобилей марки «BMW» и «Mercedes» будут использоваться и во время IV Игр исламской солидарности.

"В указанный период были приняты дополнительные меры, направленные на повышение соответствующих знаний более 1000 сотрудников наружной службы, окончивших курсы английского языка. В целях дальнейшего повышения профессиональной подготовки, в том числе уровня этического поведения сотрудников, участвующих в охране общественного порядка, освоения ими умения быстро налаживать контакт с иностранцами для них организованы специальные тренинги", - сказал министр.

Рамиль Усубов отметил, что продолжаются комплексные меры, направленные на осуществление контроля за криминогенной обстановкой и усиление профилактической работы в республике.

"Сегодня Азербайджан и его столица город Баку, как и в прежние годы, являются одними из самых безопасных мест в мире. В нашей стране, где спокойствие граждан охраняется на высоком уровне, одна из стоящих перед нами важнейших задач заключается в обеспечении устойчивости превентивных мер. Меры безопасности на водном, воздушном и железнодорожном транспорте, автовокзалах, в Бакинском метрополитене, на нефтепроводах, коммуникационных средствах и других стратегических объектах, а также охрана дипломатических представительств организуется во взаимосвязи, то есть совместно с другими правоохранительными органами и органами безопасности", - сказал Рамиль Усубов.

Министр омтетил, что лица, находящиеся в профилактической регистрации, а также склонные к преступлениям и правонарушениям, будут находиться под строгим контролем.

"Хочу также доложить, что с 7 апреля текущего года принят под охрану Центр аккредитации Игр. А с 30 апреля последовательно будут приняты под охрану 30 объектов, охватывающих соревновательные, несоревновательные и тренировочные объекты, в каждом из которых будет организована суточная служба. В заключение хочу заверить в том, что все требования и поручения, данные господином Президентом и Вами в связи с этим грандиозным мероприятием, будут полностью выполнены органами внутренних дел и Внутренними войсками, общественный порядок и безопасность будут охраняться на высоком уровне. Благодарю за внимание", - сказал министр.