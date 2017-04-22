Баку в зеркале времен (ФОТО)

2017-04-22 00:46 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend Life/ - В Киноцентре "Низами" в Баку состоялась презентация документального фильма "Bakı əsrlərin aynasında" ("Баку в зеркале времен"), сообщает Trend Life. Картина снята на студии "Salnamə" при поддержке министерства культуры и туризма Азербайджана.

Мероприятие посетили заместитель министра культуры и туризма Азербайджана Адалят Велиев, председатель Союза кинематографистов Азербайджанской Республики, народная артистка Шафига Мамедова, видные общественные деятели, представители культуры и искусства.

Перед началом показа на сцену были приглашены – известный азербайджанский журналист Азер Гариб, консультант фильма, историк, автор и ведущий телевизионного цикла "Бакинские тайны" Фуад Ахундов, автор сценария фильма Сергей Шачин (Россия), режиссер Наталья Завозненко (Россия).

Как отметил в своем выступлении Азер Гариб в фильме зрители увидят свой родной, любимый город Баку глазами российских кинематографистов. Он выразил признательность авторам документальной ленты за их труд.

"Идея фильма в том, чтобы показать город, у которого за плечами огромная история, потрясающе интересное настоящее, и я уверен, яркое будущее. За ним тянется удивительный исторический шлейф, который каждый из участников этого проекта попытался по-своему раскрыть. Каждый пытался показать грани удивительного бриллианта – Баку", - сказал в своем выступлении Фуад Ахундов.

По словам Сергея Шачина приехав несколько лет назад в Баку, на Международный фестиваль спортивных фильмов, он был восхищен красотой столицы Азербайджана.

"Был настолько потрясен городом, что практически не спал все дни нахождения здесь - ходил по городу, как завороженный, пытался увидеть все. Баку - фантастически изменился с советских времен, я был настолько поражен, и решил, что это обязательно нужно снять. В нашем фильме мы хотим показать историю города через его дома, через судьбы людей – бакинских меценатов, которые строили эти здания", - подчеркнул он.

"Приехав в Баку мы были потрясены его атмосферой, домами, а самое главное его людьми – очень теплыми, доброжелательными. Спасибо за ваш удивительный город, где за каждым уголком, за каждым домом, до сих пор таится какая-то тайна", - отметила в своем выступлении Наталья Завозненко.

Далее вниманию гостей вечера был представлен документальный фильм об истории Баку через его самые красивые дома и через судьбы людей, которые создали эту архитектуру.

(Автор: Джани Бабаева)