В ДТП с маршруткой в Петербурге пострадали восемь человек

2017-04-22 00:53 | www.trend.az | 3

Восемь человек, в том числе трое детей, пострадали в ДТП с маршруткой в пятницу вечером в Красносельском районе Петербурга, передает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления ГИБДД.

По предварительной информации, ДТП произошло в 22:35 (GMT+4) у дома 77 по проспекту Ленина.

"Автомобиль Audi выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автобусом ПАЗ маршрута 639А. В результате ДТП водитель Audi, мужчина 1997 года рождения, получил травмы средней тяжести. Состояние его пассажиров, детей 2002-го, 2003-го и 2005-го года рождения уточняется. В автобусе ПАЗ — пятеро пострадавших, степень тяжести уточняется", — сказал собеседник агентства.