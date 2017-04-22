Выданы сертификаты психологам, работающим с добровольцами Игр исламской солидарности (ФОТО)

2017-04-22 01:26 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В Баку в пятницу психологам Центра политической психологии, принявшим участие в психологическом обследовании восьми тысяч добровольцев, которые примут участие в IV Играх исламской солидарности, были вручены сертификаты.

Открывая мероприятие вступительным словом, руководитель Центра политической психологии, депутат Милли Меджлиса (парламента) Самед Сеидов отметил, что это новая инициатива в Азербайджане.

"Центр политической психологии впервые выдвинул особую инициативу в Азербайджане. Такую инициативу мы несколько месяцев назад представили министру молодежи и спорта Азаду Рагимову. Он в свою очередь, поддержал идею проведения специальной психологической проверки добровольцев и работу психологов с ними, а также создал необходимые условия для реализации этой идеи", - сказал депутат.

Сеидов отметил, что в Азербайджане впервые осуществляется психологическая проверка добровольцев посредством особого метода.

"Эта работа частично осуществляется даже в зарубежных странах. Уже существует общая информация о психологическом состоянии добровольцев, которые примут участие в IV Играх исламской солидарности", - сказал депутат.

Главный психолог Центра политической психологии Фатима Керимли отметила, что психологический тест добровольцев прошел на высоком уровне и было установлено, что они психологически полностью готовы к Играм.

Фатима Керимли добавила, что психологи центра и впредь продолжат работу с добровольцами Исламиады и будут проводить для них тренинги.

Также было отмечено, что большинство психологов являются выпускниками Бакинского филиала Московского Государственного Университета имени М.В.Ломоносова.

На мероприятии также приняли участие представители Операционного комитета IV Игр исламской солидарности и высоко оценили эту инициативу.

(Автор: Эльчин Мехтиев)