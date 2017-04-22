Volkswagen'e ABD'de 2,8 milyar dolar ceza

2017-04-22 01:30 | www.trend.az | 1

ABD'nin Detroit kentindeki Bölge Mahkemesi Yargıcı Sean Cox, Volkswagen'in (VW) dizel motora sahip araçlarında yanıltıcı yazılım kullandığı gerekçesiyle şirkete 2,8 milyar dolar ceza verdiğini duyurdu.

Cox, ayrıca VW ile ABD hükümeti arasında ocak ayında varılan ve toplam 4,3 milyar dolar ceza ödemeyi öngören anlaşmayı da onayladı.

VW'in ABD'li federal kurumlar tarafından üç yıl gözetim altında tutulacağını bildiren Cox, yaptığı açıklamada, firmanın dizel araçlarında yanıltıcı yazılımın kullanılmasını "kasti ve büyük bir sahtekarlık" olarak nitelendirdi.

VW, emisyon davasında tüm suçlamaları 10 Mart'ta kabul etmişti.

Kaynak: AA