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Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı

2017-04-22 02:18 | www.trend.az | 1

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerince güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon sürüyor.

Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker yaralandı.

Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.

Kaynak: AA

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