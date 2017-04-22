Şırnak'ta terör operasyonu: 1 şehit, 1 yaralı
2017-04-22 02:18 | www.trend.az | 1
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Uludere ilçesi Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına bağlı birliklerince güvenlik korucularının desteğiyle başlatılan operasyon sürüyor.
Operasyonda, arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçlerine, teröristlerin saldırısı sonucu 2 asker yaralandı.
Askeri helikopterle Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan askerlerden biri müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştü.
Kaynak: AA