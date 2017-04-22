Вагиф Ахундов: В связи с безопасностью IV Игр исламской солидарности к мерам по охране из Особой службы государственной охраны привлечены 700 военнослужащих

2017-04-22 02:52 | www.trend.az | 2

БАКУ /Trend/ - В связи с безопасностью IV Игр исламской солидарности к мерам по охране из Особой службы государственной охраны привлечены 700 военнослужащих.

Об этом в пятницу сказал начальник Особой службы государственной охраны Вагиф Ахундов на заключительном заседании Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, прошедшем под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Мы, Особая служба государственной охраны, осуществляем меры безопасности совместно с Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности, Министерством по чрезвычайным ситуациям, особенно в тесном сотрудничестве с представителями департамента безопасности Организационного комитета Игр. Составлен перечень спортивных, тренировочных, неспортивных объектов, которые будут использованы во время Игр. Эти списки представил нам департамент безопасности Организационного комитета Игр. Проведен осмотр всех этих объектов. Совместно с Министерством внутренних дел и другими структурами для осуществления пропускного режима началась работа, связанная с установкой оборудования по технической охране и видеоконтролю и подготовкой планов охраны", - сказал Вагиф Ахундов.

Начальник Особой службы государственной охраны отметил, что закупленное и доставленное в республику во время первых Европейских игр многочисленное техническое оборудование будет использоваться и в ходе IV Игр исламской солидарности.

"Это – оборудование X-RAY, стационарные металлоискательные устройства, устройства по обнаружению взрывчатых веществ. Кроме того, это – система видеонаблюдения Bosch для обеспечения 1000 камер, три базовые станции, четыре тысячи ручных радиостанций типа Motorola. Уже приобретены и доставлены шестьсот мобильных станций Motorola, которые мы полностью используем на охраняемых объектах. В настоящее время полностью завершилась работа по установке данного оборудования на объектах. На 17 объектах установлено 114 единиц оборудования X-RAY и 213 стационарных металлоискателя, а на 13 объектах до конца апреля завершится установка 41 X-RAY и 81 стационарного металлоискателя", - сказал начальник Особой службы государственной охраны.

Начальник Особой службы государственной охраны отметил, что внутри и вдоль периметра десяти спортивных объектов установлены системы видеонаблюдения. А в пяти объектах планируется сооружение таких систем.

"С февраля 2017 года совместно с соответствующими структурами готовятся и осуществляются необходимые меры по обеспечению кибербезопасности Игр. Как уже было отмечено, в отношении привлеченного к мероприятиям многочисленного персонала – работников, которые будут трудиться на данных спортивных объектах, осуществлены меры проверки. Списки представлены нам, а также в Службу государственной безопасности, Министерство внутренних дел. Эти люди прошли специальную проверку. Только Особая служба государственной охраны проверила 1560 человек. В отношении 107 из них были получены порочащие сведения, поэтому они отстранены от мероприятий. В целях предупреждения тех или иных возможных фактов провокации в Международном аэропорту Гейдар Алиев против многочисленных гостей, прибывающих в Азербайджан в связи с проведением Игр, совместно с сотрудниками Службы авиационной безопасности AZAL были подготовлены и осуществляются профилактические меры", - сказал начальник Особой службы государственной охраны.

Вагиф Ахундов добавил, что в связи с полетами безопасности вертолетов, которые будут подняты в воздух во время церемоний открытия и закрытия Игр на Бакинском олимпийском стадионе, проводится соответствующая подготовка с компанией Silk Way Helicopter и департаментом церемоний Организационного комитета.

"В связи с безопасностью IV Игр исламской солидарности к мерам по охране из Особой службы государственной охраны привлечены 700 военнослужащих, в том числе 100 женщин. В апреле с ними были проведены учебные сборы, организованы курсы в целях усовершенствования навыков использования оборудования пропускного контроля - X-RAY и металлоискателей. В целом, технические специалисты нашей Службы провели специальные учебные сборы и тренировки с личным составом правоохранительных органов из 1500 человек, которые будут привлечены к мероприятиям по охране. Организованы занятия, направленные на повышение профессионализма сотрудников Министерства внутренних дел и других структур для работы с X-RAY и металлоискателями, установленными в спортивных и неспортивных объектах. Следует особо отметить, что подготовлены и согласованы с департаментом безопасности Организационного комитета Игр планы и схемы охраны лифтовых секторов всех спортивных объектов и гостиниц, где остановятся высокопоставленные гости", - сказал Вагиф Ахундов.

Начальник Особой службы государственной охраны отметил, что кроме того, ситуативным центром Службы завершены подготовительные меры, осуществленные в связи с обеспечением видеоконтроля за объектами посредством более пяти тысяч камер наблюдения.

"В целях обеспечения надежной охраны спортивных и неспортивных объектов планируется направление с первого мая на объекты выделенных Службой руководителей охраны, а с восьмого мая - обследование VIP-секторов спортивных объектов и их окончательный прием под охрану. Для оперативного решения вопросов безопасности с первого мая рабочая группа нашей Службы будет командирована в головной офис Организационного комитета, там вместе с сотрудниками других структур приступит к полной деятельности. Наряду с этим, с целью обеспечения безопасности высокопоставленных гостей, которые приедут в Баку в связи с IV Играми исламской солидарности, необходимое количество автотранспортных средств, пройдя техосмотр в автомобильном парке нашей Службы, приведено в полную готовность и будет обслуживать гостей", - сказал начальник Службы.

Вагиф Ахундов сказал, что для сотрудников охраны, которые будут привлечены к мероприятиям по безопасности, подготовлены специальные куртки.

"Форма этих курток согласована с Организационным комитетом, и они будут использованы во время обеспечения безопасности мероприятий. Подготовлены памятки, которые розданы примерно 1000 нашим сотрудникам. Здесь имеется вся информация: о местах расположения спортивных объектов, видах спорта, представленных государствах. Личный состав, можно сказать, полностью готов к осуществлению этих мероприятий. Многоуважаемая Первый вице-президент, хочу заверить Вас в том, что личный состав Особой службы государственной охраны приложит все усилия для успешного проведения в Азербайджанской Республике IV Игр исламской солидарности, и безопасность на этих мероприятиях будет обеспечена на высоком уровне", - сказал Вагиф Ахундов.