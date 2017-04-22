Абульфас Гараев: В дни проведения Игр для туристов будут организованы экскурсии, будет временно продлен режим работы музеев и галерей

2017-04-22 03:08 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - В дни проведения Игр для туристов будут организованы экскурсии, будет временно продлен режим работы музеев и галерей.

Об этом в пятницу сказал Министр культуры и туризма Абульфас Гараев на заключительном заседании Организационного комитета IV Игр исламской солидарности, прошедшем под председательством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой.

"Региональные и международные проекты, осуществляемые по инициативе, под патронатом и при поддержке Президента Азербайджанской Республики господина Ильхама Алиева и непосредственно под Вашим руководством, еще больше повышая авторитет нашей страны на глобальном уровне, превратили Азербайджан в мультикультуральную и толерантную страну, осуществляющую важную миссию, направленную на объединение народов, государств, цивилизаций во имя развития межкультурного диалога. Считаю, что проведение IV Игр исламской солидарности станет очередным наглядным и, иншаллах, успешным доказательством этого. Как Вам известно, с целью создания дополнительного стимула для внутреннего и въездного туризма, приведения в движение местного производства и предпринимательства, развития ненефтяного сектора в городе Баку и в Азербайджане реализуется несколько новых туристических проектов. В их числе – организованная по Вашему поручению накануне праздника Новруз ярмарка, отражающая богатое культурное наследие, образцы кулинарии, народно-прикладное искусство нашей страны, в некотором смысле наше национально-историческое самосознание, которая в настоящее время продолжается на территории сада Сабира, у древних крепостных стен и в Ичеришехер. С учетом того, что ярмарка была с большим интересом и одобрением встречена нашими гражданами и туристами, планируется продолжение этого мероприятия и в период проведения IV Игр исламской солидарности", - министр.

Абульфас Гараев отметил, что кроме этого, в дни проведения Игр для туристов будут организованы экскурсии по расположенным в Баку и регионах историко-культурным заповедникам, музеям различного профиля и специально подготовленным туристическим маршрутам.

"Для более продолжительного обслуживания туристов, прибывших в нашу страну во время Игр, будет временно продлен режим работы музеев и галерей. На основании соглашения, достигнутого с соответствующими организациями, органами безопасности, транспортными структурами, в дни проведения Игр туристические автобусы будут обслуживать гостей нашей столицы по установленному маршруту «городской тур». Для ответов на вопросы туристов, оказания им необходимой оперативной помощи будет реализован проект «Ask me – Спроси у меня» с участием волонтеров. Эти юноши и девушки будут работать в местах массового скопления людей", - сказал Абульфас Гараев.

Министр сказал, что министерство культуры и туризма создаст в основных гостиницах, расположенных в городе Баку, непрерывно действующие на основе сменного графика штабы для предоставления необходимой информации и оказания помощи туристам, которые приедут в Азербайджан во время Игр, выполнения своего рода первоначальной сопроводительной функции.

"Недавно на основании совместного проекта «Paşa Sığorta» и Министерства культуры и туризма была подготовлена программа мобильного применения «Sirli Bakı». Эта программа, основанная на специальной технологии, разработана для знакомства жителей и гостей города с историческим наследием Баку. Гости нашего города посредством любого гаджета, в котором применяется эта программа, сканируя информационные стенды, установленные перед историческими памятниками, смогут получить подробную информацию о них на трех языках – азербайджанском, русском и английском", - сказал министр.

Абульфас Гараев отметил, что усовершенствована и передана в распоряжение пользователей навигационная система Go-map.

"Эта система будет выполнять обязанности виртуального гида по электронной карте для каждого гостя нашей страны. Хотел бы проинформировать о том, что сегодня системой Go-map ежедневно пользуются 25 тысяч человек", - сказал Абульфас Гараев.

Министр отметил, что с целью пропаганды IV Игр исламской солидарности в апреле на всех туристических выставках, проводимых в настоящее время в арабских странах, посредством наших представителей распространяется подробная информация об Играх, этот процесс будет продолжен и во время Игр.

"Одновременно достигнуто соглашение о показе соответствующих репортажей на телеканалах Euronews и CNN. Обеспечен выпуск специального справочника Baku Guide, которым будут обеспечены все гостиницы. Уважаемая Мехрибан ханум, согласно Вашему поручению мы также провели работу по организации новых программ в концертных и театральных учреждениях. Краткое содержание программ состоит с представлении больше исламской культуры и традиционной культуры азербайджанского народа", - сказал министр.

Абульфас Гараев сказал, что с 13 мая во Дворце Гейдара Алиева состоятся выступления Государственного ансамбля танца, а также пройдут концерты народного артиста Алима Гасымова и заслуженной артистки Фарганы Гасымовой.

"Выступит также известный танцевальный ансамбль Турции «Огни Анатолии». В Азербайджанском государственном музыкальном театре будут показаны спектакли по произведениям Узеира Гаджибейли. В Международном центре мугама состоится вечер мугама, будут организованы концерты ритм-группы «Натиг», джазовых исполнителей. С 20 мая в Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре, а также Театре оперы и балета предусмотрен показ спектаклей на основе произведений «Лейли и Меджнун» и «Аршин мал алан» Узеира Гаджибейли. На театральных сценах пройдут спектакли, поставленные по произведениям как молодых азербайджанских авторов, так и классиков нашей литературы. Хотел бы проинформировать о том, что во всех театрах согласно поручению Президента будет осуществляться синхронный перевод. Тексты спектаклей в театрах можно будет прослушать как на русском, так и на английском языках", - сказал Абульфас Гараев.

Министр отметил, что будут организованы специальные выставки: в Азербайджанском музее музыкальной культуры - выставка «Музыкальная культура исламского мира в коллекциях Азербайджанского государственного музея музыкальной культуры».

"Выставки в Центре Гейдара Алиева будут проходить по графику. В Азербайджанском национальном музее искусств откроется выставка «Исламское наследие в коллекциях Азербайджанского национального музея искусств», в Музее азербайджанского ковра – «Божественное искусство: узоры, петли», в Музее независимости Азербайджана – выставка из коллекции Азербайджанского государственного музея истории религии «Ислам: Мир и Единство», в Музейном центре - фотовыставка «Исламские памятники Азербайджана». В Кино-центре «Низами» пройдет фестиваль фильмов производства киностудии «Азербайджанфильм», будут показаны художественные фильмы «Намерение», «Бута», «Набат», документальные фильмы «Баку – столица исламской культуры», «Баку в зеркале столетий», «Первые Европейские игры в Баку», «Азербайджанский ковер», «Човган», «Лагич», «Гобустан – колыбель человечества», «Потомки», «Да наполнится светом ваш дом», «Азербайджанская кухня. Послевкусие». Пользуясь случаем, хочу доложить Вам, что параллельно накануне Игр в Баку планируется проведение нескольких крупных массовых мероприятий. 23 апреля в Баку начинается IX Международный музыкальный фестиваль имени Мстислава Ростроповича. Одновременно до 10 мая продолжит работу начавшийся в Баку 10 апреля торговый фестиваль", - сказал министр.

Абульфас Гараев отметил, что с четвертого по шестое мая в Баку под руководством Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой пройдет IV Всемирный форум по межкультурному диалогу.

"Ожидается участие в форуме до 700 влиятельных лиц, руководителей государств и парламентов, министров. Для них также готовится специальная культурная программа, о которой Вам будет доложено. В целом, хотел бы отметить, что, с гордостью вспоминая о завоеванных ранее спортивных достижениях Азербайджана, уверены, что на этих грандиозных спортивных соревнованиях наши спортсмены высоко поднимут флаг Азербайджана, будет часто звучать наш гимн, и Игры исламской солидарности добьются исторического успеха. Желаю всем вам успеха на этом пути. Большое спасибо за внимание", - сказал Абульфас Гараев.