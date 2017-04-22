Девять человек пострадали в ДТП с маршруткой в Петербурге

2017-04-22 04:21 | www.apa.az | 2

Маршрутное такси и легковой автомобиль столкнулись в Красносельском районе Петербурга.

Как передает АПА, об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) в пятницу.

По предварительной информации, на проспекте Ленина, 77 водитель иномарки 1997 года рождения выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ маршрута 639.

"В результате водитель легкового автомобиля получил травмы разной тяжести. В салоне его машины находились трое подростков в возрасте до 15 лет. Степень тяжести их повреждений уточняется. В автобусе различные травмы получили пять человек", - сказал собеседник агентства.

По факту автоаварии ведётся проверка.