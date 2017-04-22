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Venesuelada etiraz aksiyaları başlanandan 1,3 min insan tutulub

2017-04-22 05:05 | www.trend.az | 0

Bakı. Trend:

Venesuelada etiraz aksiyaları başlanandan 1,3 min insan tutulub.

Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Venesuela cinayət forumu" qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Alfredo Romero öz "Twitter" hesabında yazıb.

"Aprelin 4-dən bu günədək etiraz aksiyalarında iştiraka görə 1289 nəfər tutulub", - Romero yazıb.

Bundan əvvəl 585 nəfərin saxlanıldığı bildirilirdi.

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