Venesuelada etiraz aksiyaları başlanandan 1,3 min insan tutulub
2017-04-22 05:05 | www.trend.az | 0
Bakı. Trend:
Venesuelada etiraz aksiyaları başlanandan 1,3 min insan tutulub.
Trend-in "RİA Novosti"yə istinadən verdiyi məlumata görə, bu barədə "Venesuela cinayət forumu" qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Alfredo Romero öz "Twitter" hesabında yazıb.
"Aprelin 4-dən bu günədək etiraz aksiyalarında iştiraka görə 1289 nəfər tutulub", - Romero yazıb.
Bundan əvvəl 585 nəfərin saxlanıldığı bildirilirdi.