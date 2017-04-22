Куба и Марокко восстановили разорванные 37 лет назад дипотношения

2017-04-22 05:34 | www.apa.az | 3

Куба и Марокко восстановили дипломатические отношения, разорванные 37 лет назад.

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, церемония подписания соглашения о восстановлении дипломатических отношений состоялась в Нью-Йорке при участии постпредов Кубы и Марокко при ООН Анаянси Родригес Камехо и Омар Хилаль.

Королевство Марокко разорвало дипломатические отношения с Кубой в 1980 году после признания Гаваной Сахарской Арабской Демократической Республики (САДР). Рабат считает Западную Сахару неотъемлемой частью Марокко и допускает лишь предоставление ей широкой автономии в составе королевства.