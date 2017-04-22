Прокуратура Германии выдала ордер на арест подозреваемого в теракте в Дортмунде

2017-04-22 06:27 | www.apa.az | 2

Федеральная прокуратура ФРГ выдала ордер на арест 28-летнего мужчины, устроившего взрыв у автобуса с футболистами ФК "Боруссия" (Дортмунд).

Как передает АПА со ссылкой на ТАСС, Сергей В., имеющий, по данным прокуратуры, гражданства РФ и Германии, подозревается в покушении на убийство 20 человек, нарушении закона о взрывчатых веществах и нанесении тяжких телесных повреждений.

По версии следователей, мотивом преступления была жажда наживы. Полиция установила, что Сергей В. перед совершением нападения купил через интернет опцион на 15 тыс. акций клуба, потратив на это €78 тыс. В случае значительного падения стоимости акций он мог таким образом заработать до €4 млн.

Вечером 11 апреля в Дортмунде перед матчем 1/4 финала Лиги чемпионов с французским "Монако" возле автобуса "Боруссии" сработало три взрывных устройства. В результате пострадал испанский защитник хозяев Марк Бартра, у которого диагностировали перелом лучевой кости руки.