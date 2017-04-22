Берлин возглавил рейтинг самых опасных городов Германии

2017-04-22 09:15 | www.oxu.az | 2

Берлин возглавил рейтинг самых опасных городов Германии.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Die Welt.

В 2016 году в немецкой столице на 100 тысяч жителей было совершено 16161 зарегистрированных правонарушений.

Официально статистика будет представлена в понедельник главой МВД Германии Томасом де Мезьером.

На втором месте по количеству правонарушений находится Лейпциг (15811 на 100 тысяч населения), на третьем - Франкфурт-на-Майне (15671). Именно Франкфурт возглавлял рейтинг по итогам 2015 года.

Самым безопасным городом Германии вновь стал Мюнхен. Правонарушений там в 2 раза меньше чем в Берлине, всего 7909 на 100 тысяч жителей. В группе самых безопасных городов Германии находятся также Аугсбург, Оберхаузен и Висбаден.

Н.О.