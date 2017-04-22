Мусульманка из Миннесоты получила право боксировать в хиджабе

2017-04-22 09:55 | www.oxu.az | 2

Шестнадцатилетняя мусульманка Амалия Зафар из американского штата Миннесота получила право боксировать в США в хиджабе.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Star Tribune.

По данным агентства, ввиду религиозных убеждений девушки ей разрешили надевать хиджаб, а также закрывать руки и ноги во время боев.

«Это важный шаг. Она вложила в это много усилий. Она получила право продемонстрировать свои навыки, и я счастлив за нее», — заявил тренер спортсменки Натаниэль Хайле.

Н.О.