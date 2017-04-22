Армяне нарушили режим прекращения огня 117 раз

2017-04-22 10:10 | www.apa.az | 2

Подразделения вооруженных сил Армении, используя снайперские винтовки, 60 и 82 миллиметровые минометы (15 снарядов), в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 117 раз.



как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, армяне с позиций, расположенных в селах Бердаван, Барекамаван и Довех Ноемберянского района, в селе Чинари Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селе Кемерли Газахского района, в селах Агбулаг и Коханеби Товузского района и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилабурт Тертерского района, Шыхлар, Гарагашлы, Сарыджалы, Юсифджанлы, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган, Гараханбейли, Горадиз, Ашагы Сейидахмедли Физулинского района и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Гейгельского, Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраилского районов.